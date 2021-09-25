وزير الرياضة: مصر ستتقدم لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر ستتقدم لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027، مؤكدا أنه سيغادر القاهرة غدا الأحد، إلى نيجريا، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية «أنوكا»، وسيجري طرح ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027، خلال الاجتماع، موضحا أن الدولة المصرية أصبحت محط أنظار العالم لتنظيم البطولات الكبرى بعد نجاحها في تنظيم أكثر من 6 أحداث كبرى.

موافقة الدولة

واضاف الوزير، خلال الجلسة التي عقدها اليوم، مع محرري وزارة الشباب والرياضة، أنه حصل على موافقة الدولة المصرية والقيادة السياسية، لاستضافة الدورة، موضحا أن الأمل سيحدونا بفوز مصر بتنظيمها.