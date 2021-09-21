الإعلام الرياضي في خطر بسبب التريند والتعصب.. ندوة بحضور وزير الشباب

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، ندوة مساء غد الأربعاء في مسرح المركز الأوليمبي بالمعادي، يناقش خلالها الإعلام الرياضي بين المهنية والتريند بعدما استفحل الشطط الإعلامي وبات يهدد المجتمع ويضرب قيم الرياضة في مقتل.

الندوة تستهدف الإعلاميين الرياضيين والجماهير لنبذ التعصب

وقال أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، إن الندوة التي ستقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تستهدف توصيل رسالة إلى طرفين الأول الإعلاميين الرياضيين المصريين، والطرف الثاني المواطنين والجماهير المصرية، مفادها وضع المصلحة العامة للبلاد، والمساهمة مع الدولة المصرية في النهضة والطفرة التي تشهدها في كل القطاعات لاسيما في القطاع الرياضي والشبابي، والمنشآت، حتى تستمر الإنجازات التي بدأت الدولة المصرية تجنيها في السنوات الأخيرة ومن بينها النجاح الكبير في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الضخمة، في ظل الدعم اللا محدود وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعضاء مجلس شيوخ وأساتذة رؤساء جامعات ونقاد رياضيين ضيوف الندوة

ويحاضر في الندوة نخبة من قيادات الإعلام والرياضة والمجتمع يتقدمهم الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، والإعلامي فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، والدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإذاعي عادل ماهر وكيل أول وزارة الإعلام السابق والإعلامي اللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والدكتورة نرمين خضر عميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، والفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية، والدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ونادية مبروك عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة السابق، والإذاعية منى المنياوي، والإذاعية نجلاء عبد البر رئيستا شبكة الشباب والرياضة، وعدد من كبار الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي الذين سيشاركون في حوار مفتوح يهدف للوصول إلى خارطة طريق تضبط أداء الإعلام الرياضي وتعيده إلى جادة الصواب بما يخدم الرياضة ويحارب التعصب.