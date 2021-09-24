وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة ماجستير بجامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر إدارة الجامعة.

منح الطالبة درجة الماجستير بتقدير امتياز

جاء ذلك علي هامش مناقشة وزير الشباب والرياضية رسالة ماجستير في التربية تخصص «رياض أطفال»، المقدمة من الباحثة شيماء حسن بسيوني أحمد حموده بكلية التربية بجامعة طنطا، بعنوان «الاكتشاف المبكر للهوية القيادية عند أطفال الروضة من خلال أنشطة لعب الدور : دراسة تشخيصية».

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحي أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة «مناقشًا خارجيًا»، والدكتور محمد متولي قنديل أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفًا رئيسيًا»، والدكتور مصطفي أحمد صادق أستاذ ورئيس قسم رياض الأطفال ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفًا»، الدكتورة راندا مصطفي الديب أستاذ أصول تربية الطفل بكلية التربية جامعة طنطا «مناقشًا داخليًا»، والدكتورة فاطمة سامي أستاذ مساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفًا»، ومنحت لجنة التحكيم الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.

الدولة تعمل على بناء استراتيجية بناء الإنسان

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تعطي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان، وخاصة النشء، وتعمل على اكتشاف الموهبة ورعايتها، ودعم النابغين في مختلف المجالات.

حضر المناقشة الدكتور أحمد هلال القائم باعمال عميد كلية التربية بجامعة طنطا، والدكتورة هويدا الأتربي وكيل كلية التربية للدراسات العليا، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.