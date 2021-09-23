تزامنا مع بداية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، اليوم الخميس، ازدادت عمليات البحث عبر محر ك «جوجل»، حول تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2021، إذ يبحث عدد كبير من الطلاب وطالبات التعليم الفني، عن الرابط التي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنسيق الدبلومات الفنية 2021.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2021

ويستمر تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2021، لمدة 5 أيام، تنتهي يوم الاثنين 27 سبتمبر الجاري. وهناك عدد من القواعد، لقبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، كي يطلع عليها طلاب وطالبات التعليم الفني، عند تسجيل رغباتهم، على النحو التالي:

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات

- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات «تجاري- صناعي – سياحة وفنادق – زراعي – مساعدي خدمات صحية»، بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة، التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2022.

- يمكن للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث، الحاصلين على مجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية «فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها».

- فتح باب القبول بكليات قطاعات «التجارة – التربية (الكليات التي بها شعب تعليم فني) - الزراعة - الآثار – التكنولوجيا والتعليم الصناعي» بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.