محافظ بورسعيد: التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر يبدأ الأسبوع الجاري

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لمستشفى الصدر، وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، وبحضور الدكتور أحمد حسن هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتورة ريهام الزيات، مدير المستشفى.

التشغيل التجريبي خلال الأسبوع الجاري

وأكد «محافظ بورسعيد» أن مستشفى الصدر سيتم تشغيله تجريبيا خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى استعدادا لافتتاحه.

الخدمات وفقا لأحدث الوسائل العلاجية

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن القطاع الطبي ببورسعيد شهد تطورا غير مسبوق، في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في القطاع الطبي وجهودهم المتواصلة لرعاية المرضى خاصة خلال جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن مستشفى الصدر شهدت أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقدم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية، وتنضم للمؤسسات الطبية المطورة بالمحافظة.

رصف المنطقة المحيطة بمحطة السلام1

من ناحية أخرى، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمشروع محطة رفع السلام 1 بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بجنوب بورسعيد، برفقة مسؤولي الشركات الهندسية القائمة بأعمال التطوير، والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد، والمهندس جمال صديق مدير كهرباء بورسعيد.

وأوضح «المحافظ» أنه تم الانتهاء من رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام 1 بجنوب بورسعيد، وأعمال زرع الأشجار والمسطحات الخضراء، والانتهاء من إضاءة المنطقة بالكامل، والتي تم رفع كفاءتها بالكامل نظرا لأهمية مشروع محطة رفع السلام 1 والذي يعد من أهم المشروعات الواعد.

وأكد «المحافظ» أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعتبر من كبرى المشروعات القومية الجاري العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين م3 في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة ما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء.