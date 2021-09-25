أسباب اضطرابات المسالك البولية عند الأطفال.. الكشف المبكر هو الحل

قال الدكتور عاطف فتحي، أخصائي جراحات مناظير المسالك البولية والعقم وأمراض الذكور، إن طب المسالك البولية للأطفال هو تخصص فرعي يتعامل مع الجهاز البولي التناسلي للأطفال مثل التهابات الكلى، والانسداد، والأورام في الكلى والأعضاء المرتبطة بها، والصدمات، والإعاقات الخلقية في المسالك البولية، من الأهمية أن يكون الآباء على دراية بالأمراض والقضايا المتعلقة بطب الأطفال والمسالك البولية، حيث إن فرص تشخيص أمراض الكلى وظهورها منذ الولادة وحتى سن 20 عاما أعلى قليلا من تلك عند البالغين.

وأضاف فتحي عوض، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأسباب الشائعة لاضطرابات المسالك البولية عند الأطفال وهناك عدة أسباب تتمثل في:

- أحيانا يولد الطفل مصابا باضطرابات في الجهاز البولي.

- يصاب الطفل بعدوى متكررة في الكلى أو المسالك البولية.

- يصاب الطفل بورم في الكلى أو الأعضاء المصاحبة لها.

- يعاني الطفل من مشكلة استقلابية أو تنكسية تؤدي إلى تكوين حصوات.

كن حذرا في حماية طفلك من مرض الفشل الكلي

وأضاف فتحي، أن التشخيص المبكر والكشف في الوقت المناسب عن هذه الأمراض عند الأطفال من العوامل الحاسمة لأن التشخيص المتأخر أو غير المناسب أو فشل العلاج المناسب قد يؤدي إلى تكدس الكلى، ما يترك الوالد أو الطفل مع الخيار الوحيد لزرع الكلى، وهو أمر بالغ الأهمية يتم إجراؤها في الأطفال.

الأعراض الشائعة لاضطرابات المسالك البولية عند الأطفال

وأكد أخصائي المسالك البولية أن هناك العديد من الأسباب التي تسبب مشكلات لدى الأطفال سواء في مرحلة الحمل أول خلال السنوات الأولى من الطفولة والتي تتمثل في:

- أثناء الحمل

الاضطرابات التي يتم تشخيصها أثناء الحمل بالموجات فوق الصوتية للأم.

- ألم أثناء التبول

يعاني الطفل من ألم أو إجهاد أثناء التبول (عسر البول)، أي شكل من أشكال احتباس البول أو فشل في التبول، أو كثرة التبول، دم في البول أو صديد في البول، أو تدفق بول رقيق، عدوى متكررة في المسالك البولية، سلس البول أو التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنا.

المشاكل الشائعة والتشخيص

أكثر حالات المسالك البولية شيوعًا بين الأطفال هي عدوى المسالك البولية ، ويوصى بإجراء اختبارات بسيطة للبول لتشخيصها، و قد تكون عدوى المسالك البولية وخاصة التهابات المسالك البولية المتكررة مؤشرا على وجود مشكلة أكبر في الكلى والأعضاء المرتبطة بها، بالإضافة إلي وجود أنواع مختلفة من فحوصات المثانة والكلى ، مثل تصوير الكلى أو المثانة بالموجات فوق الصوتية ، أو تصوير المثانة والإحليل، أو المسح النووي ، أو التصوير المقطعي المحوسب.

قد يكون التدخل الجراحي مطلوبا

التدخل الجراحي لحالات المسالك البولية المتقدمة وزرع الكلى لمرض الكلى في نهاية المرحلة هو العلاج الأمثل المقترح للأطفال، ونصح الوالدان باستشارة أخصائيي المسالك البولية للأطفال في مثل هذه الحالات لأنهم يتمتعون بالخبرة في التعامل مع الأطفال الصغار ويمكنهم العمل على أنسجة ناعمة جدًا وصغيرة جدا.

الوقاية خير من العلاج

على الرغم من وجود خيارات متقدمة مثل العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت وعمليات زرع الكلى الروبوتية، والجراحين ذوي الخبرة لإجراء هذه العمليات، إلا أن هناك حاجة لتقليل الأرقام عن طريق منع تفاقم الأمراض إلى تلك المرحلة، بالإضافة إلي ضرورة ذهاب الوالدين لأطباء الأطفال لإجراء فحوصات طبية منتظمة والخضوع للاختبارات الموصى بها واستشارة أطباء المسالك البولية للأطفال في حالة الحاجة إلى مزيد من إدارة مشاكل المسالك البولية.