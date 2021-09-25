أخبار كورونا في مصر.. التوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية

يبحث كثير من المواطنين حول العالم عن أخبار كورونا في مصر، وذلك عقب دخول مصر فعليا الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي شهدت العديد من التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، ورغبة من المواطنين أو الأشخاص الحاملين للجنسيات الأخرى مصر في الفترة المقبلة.

وترصد «الوطن» أخبار كورونا في مصر خلال الساعات الماضية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أخبار كورونا في مصر أمس الجمعة، عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد شفائهم التام داخل الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تم تسجيل 568 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

«الصحة»: تطعيم طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية قريبا

وأكدت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، في تصريحات تليفزيونية أمس، على أنه يتم العمل من أجل توفير اللقاحات وتطعيم طلاب الثانوية، موضحة أنه مع مضاعفة الإنتاج من لقاح «سينوفاك» خلال الأسابيع المقبلة من لقاحات كورونا، وسيكون لدينا كميات اللقاحات اللازمة لتلقيح طلاب الثانوية من سن 15 إلى 18 عامًا، يحصلوا على الجرعات بمجرد أن يتم فتح الخط الثاني لمصنع فاكسيرا بمنطقة العجوزة.

فتح مراكز الشباب لتطعيم المواطنين

وأضافت زايد في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، أنه تم رفع عدد مراكز اللقاحات من 650 إلى 850، بالإضافة إلى الدفع بأتوبيسات للشوارع لحث المواطنين على اللقاحات، بجانب فتح كل مراكز الشباب بالمحافظات، فيقوم المواطن بالتسجيل، ثم يحصل على اللقاح في نفس الوقت، ابتداء من يوم الأحد المقبل.