رئيس المسالك البولية بمستشفى المحلة: كورونا يؤثر على القدرة الجنسية للرجال

قال الدكتور هشام فتحي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة، إن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثر على الذكورة لدى الرجال، الذين كانت لديهم أعراض شديدة، وارتفعت لديهم درجات الحرارة لمدة طويلة، وتم اكتشاف هذا الأمر في فبراير 2020، أثناء وجود نسبة وفيات كبيرة، وانخفض مستوى هرمون الذكورة، وأثر على العلاقة الزوجية للرجال المتزوجين، وكثير من الرجال لم يعودوا إلى حالتهم الجنسية الجيدة، بسبب انخفاض مستوى هرمون الذكورة «تستوستيرون».

وأوضح «فتحي»، في مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن أي مصاب بكورونا، يحدث لديه تأثر في مستوى هرمون الذكورة لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر، مبينا أن ارتفاع درجات حرارة الجسم، له تأثير شديد السلبية على صحة الرجال.

واشار إلى أن ذلك بسبب احتياج الجهاز التناسلي للرجل، إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم، لكي يتم الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية، وارتفاع درجات الحرارة، نتيجة الإصابة بجائحة كورونا، يؤثر سلبا على الحيوانات المنوية والصحة الجنسية للرجل، لذا يجب اتخاذ التدابير الاحترازية الخاصة، ومن بينها ارتداء الكمامات الطبية، وغسيل اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بالفيروس.

وأكد أن الرجل الذي لا تتحسن لديه القدرة الجنسية، يتناول أدوية من أجل إنعاش صحته الجنسية، حتى تعود تعمل بكفاءة عالية بعد فترة زمنية، لافتا إلى تأثير فيروس كورونا على الأوعية الدموية، وهو ما يؤثر على الانتصاب لدى الرجال.