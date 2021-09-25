تعرف على أسباب شدة أعراض لقاح كورونا

تختلف شدة أعراض لقاح كورونا من شخص إلى آخر، ففي بعض الأوقات قد يواجه الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا على أعراض حادة أو تختلف، وفقا لاختلاف نوع اللقاح وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة أو حتى غير ظاهرة.

أسباب شدة أعراض لقاح كورونا على المطعمين

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن أعراض لقاح كورونا تتشابه كثيرا مع كل اللقاحات التي يتم تطعيمها للمواطنين، والتي تتمثل تلك الأعراض في وجود ألم في المفاصل، ارتفاع درجة الحرارة، إحمرار مكان الحقن، الرغبة في النوم الشعور بالإرهاق، موضحا أن هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب قوة جهاز المناعي للشخص الحاصل على لقاح كورونا.

أصحاب الأمراض المزمنة أكثر الفئات تأثرا بلقاح كورونا

وأضاف عقبة في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض، وهذا الأمر لا يدعو للقلق وأن جهاز المناعة لديهم بحالة جيدة لم يتأثر بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهناك بعض الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا، وكانت بعض الأعراض كانت أشد فتكا، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من وجود مرض مزمن، أو بعض الأشخاص غير المصرح لهم بالحصول على لقاح كورونا؛ وعند الحصول على لقاح كورونا تتضاعف عليهم الأعراض المصاحبة عند التطعيم ولكن بدرجات أكثر عنف.

وأوضح رئيس قسم المناعة، أن الحصول على لقاح كورونا يعد خير طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا، وكان عند الإصابة تكون الأعراض الجانبية أقل حدة وفي بعض الأحيان لا تظهر عليهم، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.