نجل سامي مغاوري بعد «تشابه الحذاء»: مقدرش أقارن نفسي بشعبان عبدالرحيم «فيديو»

أثار الفنان الشاب كريم مغاوري جدلًا واسعًا بعد ارتداء حذاءً يُشبه حذاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بإطلالاته المُختلفة والاستثنائية عن أي فنانٍ آخر.

وقال كريم مغاوري لـ«الوطن»، إنّ هذا الحذاء، مُرتبط بملابس وشكل الشخصية التي يُقدمها في مسرحية «أنت قادر»، كما أنها تُشبه حذاء شخصية «السفاح» التي سبق أن قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، كما أنها كانت تُستخدم في الأفلام الأمريكية والمصرية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

كريم مغاوري: فوجئت أن شعبان عبدالرحيم كان يرتدي حذاء يشبهه

وأكد أنه فوجئ بأن هذا الحذاء يُشبه لآخر كان يرتديه الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قائلًا إنّ: «هو كان له استايل خاص ولوحده في اللبس ده.. كان عالم تاني».

وأكد أنه بعيد كل البعد عن أسلوب ملابس الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلًا: «كل واحد له أسلوبه، هو كان لايق عليه الحاجات دي وأنا لايق عليا حاجات تانية.. مقدرش أقارن نفسي بيه.. الله يرحمه وكان طفرة في الأغاني الشعبية».

وكان كريم مغاوري، أعرب عن سعادته البالغة بنجاح العرض المسرحي «أنت قادر»، الذي سبق وقدمه على هامش حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، قائلًا: «شكرًا للنجمة الكبيرة والقديرة والأستاذة العظيمة فردوس عبد الحميد إنها شكرت في عرض حفل الختام ده رفع من روحنا المعنوية جدًا وفرح كل اللي شغالين في العرض.. وشكرًا ألف شكر لدكتور أشرف زكي على الدعم وعلى ثقته فينا وعلى الثقة اللي ادهالي في حجات كتير قوي.. شكرًا من قلبي».

يذكر أنّ كريم مغاوري شارك في فيلم، «على جنب يا أسطى» إنتاج 2008، كما شارك في مسلسل «السيرة العاشورية: الحرافيش الجزء الأول عام 1998»، ومن أعماله أيضا ﺳﻴﺖ ﻛﻮﻡ «راجل وست ستات الجزء الرابع» عام 2009، وشارك أيضا في فيلم «ليه خلتني أحبك» إنتاج عام 2000، ومسلسل «جوز ماما» الجزء الأول إنتاج عام 2010.