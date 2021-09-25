«الضرائب» لـ«الوطن»: إخضاع أطفال «السوشيال ميديا» المشاهير للضريبة

كشف الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن مشاهير السوشيال ميديا يخضعون لضريبة القيمة المضافة حتى الاطفال السوشيال ميديا اللذين لم يتموا السن القانوني منهم الأطفال ولم يستخرجوا بطاقة رقم قومي يخضعون لقيمة الضريبة المضافة اذا انطبقت عليهم القانون وهو ان دخلهم يعد من مصدر عمل دائم

حيث أكد فى تصريحاته ل"الوطن" أن الأطفال لهم أولياء أمورهم الطبيعين ويقوموا بتسجيل وفتح ملفات ضريبية باسمهم فى مصلحة الضرائب .

وأشار أن جميع المشاهير من فنانين ومطربين يقومون بدفع ضريبة القيمة المضافة

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

يذكر أن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب قال أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة ، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل ، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%

موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " في بيان رسمي أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .