قائمة أسعار «بيجو 504 موديل 2022» في مصر.. زيادة 25 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» خلال الأيام القليلة الماضية قائمة أسعار طرز «بيجو» في السوق المحلي للعام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «بيجو 504 موديل 2022»؛ والذي ارتفعت أسعار فئاته زيادة سعرية وصلت إلى 25 ألف جنيه حسب المعُلن مؤخرًا من عدد من الموزعين للعلامة التجارية في مصر.

وتأتي قائمة أسعار سيارة «بيجو 504 موديل العام 2022»، بعد الزيادة الأخيرة في السوق المحلي، كما يلي:

قائمة أسعار «بيجو 504 موديل العام 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات ، هي:

- الفئة الأولى بسعر 511 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 551 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 631 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 637 ألف جنيه.

أبرز مواصفات «بيجو 504 موديل العام 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سيتربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.7 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4750 ملم الطول، 1847 ملم العرض، 1404 ملم الارتفاع، 2793 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 145 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 487 لتر.

تعرف على وسائل الأمان في «بيجو 504 موديل العام 2022»

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء، نظام رادار أمامي مدمج وكاميرا أمامية، مثبت سرعة، كما زودت بخاصية الخروج الآلي من مواقف السيارات، ومستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن «تتوفر بالفئات الأعلى»، لوحة العدادات الرقمية التي تعرض البيانات أمام السائق والتي تأتي بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط، وتدفئة المقعد الأمامي».