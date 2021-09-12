«بيجو» تطلق نسخة محدودة لعشاق السيارات من الـ508

أعلنت شركة بيجو عن إطلاق نسخة محدودة لعشاق القيادة من سيارة MAX GT 508، وبدأت خطة التطوير من المحرك التربو والذي قفزت قدرته من 165 إلى 215 حصانا، وذلك بسبب التقنية الحديثة المستخدمة في تصنيع هذا المحرك الجبار، وأما الخطوة الثانية أو الخطوة المكملة لتطوير المحرك، هي توفير ناقل الحركة الأوتوماتيك الحديث ذو الـ 8 سرعات.

توفير كاميرتين بالسيارة.. أمامية وخلفية

ويعتبر المحرك والناقل هما المسؤولان عن مدى استجابتها للأوامر التي تتلقاها من قائد السيارة، وتم تطوير مسألة تيسير ركن السيارة في المرتبة التالية لقوة الأداء، وبالتالي بتوفير عدد 2 كاميرا بالسيارة، إحداهما أمامية والثانية خلفية، وخاصة مع توافر خاصية المساعدة على الركن.

كما تم تطوير وضوح ونقاء الصوت، وهذا ما تنبهت إليه بيجو واختارت أن تقدم بسيارتها الجديدة MAX GT 508 بنظام صوتي محترف، تدعمه 10 سماعات «Focal»، وهو أحدث النظم الصوتية حالياً في العالم.

أما عن التجهيزات الأساسية، فتأتي وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي وسائد هواء جانبية أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للإنغلاق مع نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرملة وبرنامج تدعيم الفرامل، ونظام تنبيه لضغط الإطارات، وبرنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، نظام تنبيه النقطة العمياء، وكاميرا ركن أمامية وخلفية، ونظام المساعدة على الركن، وشاشة تعمل باللمس، وفرامل يد كهربية ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات، ومثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة، وبدالات نقل يدويي للسرعات خلف عجلة القيادة، نظام بيجو، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وطارة مدمجة متعددة الإستخدامات.

كما تأتي السيارة بمخرج خلفي للتكييف، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد أضواء «LED» بالمقصورة الداخلية، إمكانية فتح وغلق الحقيبة الخلفية للسيارة كهربياً، ونظام الهاتف بتقنية البلوتوث، مدخل صوت USB، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفتحة سقف كهرباء بانوراما.