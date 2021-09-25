اقتصادي عن ضريبة «يوتيوب»: «ليه الموظف يتخصم منه واليوتيوبر مايدفعش؟»

دافع محمد نجم، الباحث الاقتصادي، عن فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا، مؤكدا أن مثلهم مثل أي نشاط تجاري يدفع ضرائب للدولة، وهو نظام معمول به في الإمارات والسعودية والصين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50% من التجار العاملين في مصر أو على شبكات الإنترنت لا يقومون بدفع الضرائب بشكل عادل كباقي المواطنين، «إحنا ماعندناش عدالة في توزيع العبء الضريبي، ليه أنا كصاحب شركة بدفع ضريبة، واللي مش مسجلين مش بيدفعوا؟ وأنا اللي أتحمل مد الموازنة العامة للدولة بالمال، وإنت تستمتع بثمار ما تنجزه الدولة من مشروعات وإنت مابتدفعتش».

نجم: منصات اليوتيوب ليست جمعيات خيرية

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن ما تقوم به الدولة حاليا هو من آليات الاقتصاد الصحيح، الذي تنتهجه كافة دول العالم، «فيه ناس بتحرم الضرائب ومش عارف إزاي، والمسألة منتهية والمنصات كاليوتيوب ليست جمعية خيرية لا يجوز دفع الضرائب عليها، إنت بتعمل عمل وبيجيلك منه عائد».

نجم: «لو البيزنس بتاعك مش بيكسب فأنت مش هتدفع ضريبة»

وأوضح أنه يجب على كل الأشخاص الذين يحققون دخلا دفع الضرائب للموازنة العامة للدولة، «طالما إنت شغال داخل حدود الدولة المصرية، وتحقق دخلا، فلازم تدفع الضرائب اللي عليك، وأي خدمة عموما لازم بتدفع عليها ضريبة، وإنت مش فاتح جمعية خيرية، ولو البزنس بتاعك مش بيكسب فإنت مش هتدفع ضريبة».

وأكد أنه وفي الإمارات فهناك منصة متخصصه لمراقبة وتنظيم «اليوتيوبرز والمدونين والإنستجرام وتويتر وسناب شات»، وهو الأمر الساري في المملكة العربية السعودية والصين، «المفهوم هنا هو العدالة الضريبية، وليه الموظف يتخصم منه وحد تاني بيستفيد من كل عوائد التنمية، وكل ما يتم إنجازه في الدولة ولا يدفع الضرائب اللي عليه».