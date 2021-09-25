«الصيادلة»: إحالة صاحبة صيدلية بسيون للتحقيق بعد وفاة طفلة بحقنة خاطئة

أحال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، الطبيبة الصيدلانية، صاحبة صيدلية قرية «الفرستق»، بمركز بسيون، والتي كانت سببا في وفاة الطفلة منار النجار 4 سنوات، بعد إعطائها حقنة بالخطأ من طبيب بيطري يعمل في الصيدلية للتحقيق.

صاحبة الصيدلية..خالفت القانون

أوضح «نقيب صيادلة الغربية» أنه طبقا للقانون تعد الصيدلانية «ا. ا» مخالفة، نظرا لأنها سمحت لأشخاص لا يحملون رخصة مزاولة المهنة بالعمل في الصيدلية، وأن الشخص الذي أعطى حقنة بالخطأ للضحية، يعمل طبيب بيطري وكان يروج لنفسه بأنه صيدلي وأنه يتملك الصيدلة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطفلة، وحبس المتهم « خالد .ن» 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا بوصول «منار النجار»، 4 سنوات، ومقيمة بقرية «الفرستق» بدائرة مركز شرطة بسيون، في حالة إعياء شديد، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

وأكدت التحريات أن القصة بدأت عندما شعرت الطفلة بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، باسم «ا. ا» وكان يتواجد فيها شخص يدعي «خالد. ن» طبيب بيطري يعمل في الصيدلية وقام بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي ومنها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، من أجل سرعة إسعاف الطفلة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.