برعاية المصرف المتحد.. فوز 22 من طلاب وخريجي ومعيدي «هندسة القاهرة» بجوائز مسابقة «الطاقة المتجددة»

فاز 22 من طلاب وخريجى ومعيدى قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، بالجائزتين الثانية والثالثة فى المسابقة الدولية «هوم كيت» لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الأحياء الفقيرة العشوائية، فى ظل وباء كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية المصرف المتحد.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر المجلس العالمى للطاقة المتجدّدة الذى عُقد فى جامعة لشبونة التقنية فى البرتغال 2021، فضلاً عن الفوز بـ4 جوائز تقديرية بالمسابقة وبمشاركة 197 متسابقاً من 20 دولة بالعالم.

وقال المصرف المتحد فى بيان، إن الفائزتين بالجائزة الثانية، هما هايدى تقى الدين عادل، ومى لؤى الحديدى عن مشروع Blow up، فيما فازت بالجائزة الثالثة ياسمينا رجب، وشريفة الهجان، ومحمد شهوان، ودينا شاهين بمشروع The Intertwined.

فيما حصد 4 جوائز تقديرية للأعمال رفيعة المستوى، كل من فريق ندى زكريا، مريم إبراهيم، سهيلا إسماعيل، سلمى شكرى، مريم محمد، إسراء الخضر، بالإضافة إلى فريق شهد درغام، عبدالرحمن عبدالله، محمد صبحى، منة كمال، هايدى محمد، ولمياء حلمى، وفريق أميرة عثمان، وفريق سارة أبوالسعود، آية الله مجدى، ورنا أبوالسعود.

وقدم أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، التهنئة للوفد المصرى المشارك من طلبة وخريجى ومعيدى كلية الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، وحثهم على الاستمرار فى مسيرة العلم والبحث العلمى والإبداع، فهم قادة مستقبل مصر الواعد.

من جانبها، قالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن المصرف المتحد يتبنّى خطة ترتكز على أساس التوسّع فى دعم ومساندة قطاع البحث العلمى، لما له من أهمية قصوى فى بناء المستقبل، وفق أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والتطوير.

وأضافت أن المصرف المتحد، وللعام الثالث على التوالى، يدعم الباحثين من الشباب المصرى المتميز للمشاركة فى المحافل الدولية، انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 ورفع اسم مصر ومؤسساتها التعليمية دولياً.

وأشارت «كشميرى» إلى أن البنوك محلياً وعالمياً تُبدى اهتماماً كبيراً بالبحث العلمى لأهميته فى التنمية المستدامة وتدعيم وتأهيل وبناء قدرات الشباب الباحثين المصريين بالجامعات والمراكز البحثية، مما يسهم فى خلق كوادر بالمعايير والقيم المجتمعية والبيئية.