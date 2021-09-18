المصرف المتحد يطلق فعاليات الحملة القومية لتطعيم فريق عمله ضد «كورونا»

أعلن المصرف المتحد إطلاق فعاليات الحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله بـ67 فرعاً والمراكز الرئيسية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى ووزارة الصحة والسكان وإشرافها الكامل. وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن القطاع المصرفى لعب دوراً أساسياً فى مواجهة جائحة كورونا منذ اندلاعها، من خلال ابتكار مجموعة متنوعة من الآليات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية للتصدى لآثار الجائحة السلبية والتخفيف منها على كاهل المواطن.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى بتطعيم الكوادر المصرفية فى إطار الحرص الكامل على تقليل نسب الإصابة والحفاظ على الصحة وبالتالى عودة الحياة إلى طبيعتها، والمضى قدماً فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين والعملاء والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية بهدف تقويتها باعتبارها أحد أعمدة التنمية المستدامة، ومساندة المنظومة الاجتماعية ومد مظلة التكافل والحماية من خلال توجيه الدعم لصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى لمحاربة الآثار الاجتماعية للجائحة. وأوضح «القاضى» أن استراتيجية المصرف المتحد بُنيت على أساس الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فى تنمية الأصول البشرية وتمكينها صحياً، وتأهيلها مهنياً للعمل المصرفى وآلياته وفقاً لمعايير الجودة المصرفية العالمية، مضيفاً «ومن هنا كانت استجابة المصرف المتحد سريعة للحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله ضد فيروس كورونا».