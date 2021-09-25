الصحة: مفيش علاج فعال ضد كورونا حتى الآن

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إن آخر تحديث للبروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، هو التحديث الخامس الذي حدث منذ شهر، وشهد إضافة نوع معين من العلاج المناعي والأجسام المضادة ضد كورونا لحالات معينة، «ده لحالات معينة نلحقها قبل ما تدخل في حالة حرجة، وده من أبرز التحديثات اللي حصلت حتى الآن».

يُجرى تطعيم من هم فوق سن الـ 18 سنة فقط في الوقت الحالي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه في الشق الوقائي والتطعيمات اتخذت وزارة الصحة والدولة المصرية بشكل كامل خطوات كثيرة ومتلاحقة، لكن في الشق العلاجي، لا نستطيع القول بأن هناك علاج فعال ضد كورونا، «معندناش علاج نقدر نقول عليه علاج فعال ضد كورونا».

لم نأخذ أي خطوات حتى الآن لتطعيم من هم أقل من 18 سنة

وعن التطعيمات في مصر، أكدت مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، أنه يُجرى تطعيم من هم فوق سن الـ 18 سنة، ونؤكد مرارًا وتكرارًا على جميع العاملين في قطاع التعليم والطلبة فوق سن الـ18 بضرورة التسجيل في أقرب وقت للحصول على الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات المضادة للفيروس، «موضوع إننا ننزل بالسن لـ تحت 18 سنة ده جاري دراسته، لكن حتى الآن لم نأخذ خطوات به».