«الصحة» تعلن استقبال شحنة لقاح فايزر الثلاثاء المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال شحنة لقاح «فايزر» يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري. وتابع المتحدث الرسمي لوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصر من أوائل الدول التي وفرت جميع أنواع اللقاحات لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد»، مشيرا إلى أن ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر لقاحات كورونا خاصة للمواطنين المسافرين في الدول التي اشترطت لقاحات معينة.

وزارة الصحة تستعد لاستقبال لقاح «مودرنا» خلال أيام

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، أن لقاح «فايزر» عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ويحتاج إلى ثلاجات خاصة لتخزينه، وجرى استقبال مجموعة من الثلاجات من «يونسيف» لحفظ اللقاح، فهو يختلف عن باقي اللقاحات اليى يمكن تخزينها في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية وهي درجة الثلاجة العادية، مطمئنا المواطنين باستعداد الوزارة أيضا لاستقبال لقاح «مودرنا» خلال أيام.

إصابات الأطفال موجودة منذ الموجة الأولى

وردا على إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة، قال الدكتور خالد مجاهد، إن هناك إصابات بين الأطفال منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، ولا داع لحالة الخوف بين المواطنين بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ووصول «متحور دلتا بلس» إلى مصر، مشددا على أن إصابات كورونا في مصر ليست بالكامل بـ«متحور دلتا بلس»، ومعظم الإصابات بسيطة ومتوسطة، و80% من الحالات تعزل منزليا.

وفي سياق متصل، كشف تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 253271 حتى اليوم.