أشهر حدادة بالمنصورة: «مكالمة الرئيس غيرت كل حاجة في حياتي»

قالت بوسي سعد، أشهر حدادة بالمنصورة والتي أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، إن استجابة الرئيس لها عبر توفير سكن وورشة تعمل بها، بالإضافة إلى معاش لها، تسببت في إدخال الفرحة على أسرتها، «المكالمة غيرت كل حاجة في حياتي وفي شغلي».

بوسي: «أنا سعيدة ومش مصدقة إن الرئيس كلمني.. وبكيت»

وأضافت «بوسي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن بمجرد علمها بـمكالمة الرئيس لم تستطع تمالك نفسها بسبب فرط السعادة التي غمرتها، «أنا سعيدة ومش مصدقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمني، وبكيت».

حدادة المنصورة: كنت منتظرة مكافأة نفسي يبقى عندي ورشة

وأوضحت أن الرئيس السيسي قد وفر لها أكثر مما كانت تحلم به، حيث إنها كانت تطمح في توفير غرفة فقط ولكنه أكد على توفير شقة لها وورشة ومعاش، حتى انطلقت الزغاريد في الشارع التي تقطن به ما أشعرها بالفخر، «مكنتش مصدقة أنا كنت منتظرة مكافأة نفسي يبقى عندي ورشة، والرئسي إداني أكتر من اللي كنت أتخيله، ولما قالولي أن الريس بيكلم عنك في التليفزيون معرفتش أوصل للقناة بس كنت مبسوطة وأنا بسمعه».

وعن كيفية تعامل الناس من حولها معها قبل وبعد مداخلة الرئيس، تابعت: «بعد مكالمة الرئيس السيسي ليا زي قبل، أنا مفيش حد بيغلس عليا وكل الناس بتحبني، وقبل الرئيس ما يكملني كنت حاسه بالتفاؤل وحسيت أني مبسوطة وفخورة، وابني محمد بيساعدني وبيكمل تعليمه زي ما هو».

أحمد شوقي: «مكالمة الرئيس ليها كانت نوع من الطبطبة»

من جانبه، قال أحمد شوقي، أحد جيران بوسي سعد أشهر حدادة في المنصورة، إنه ومع علم أهالي المنطقة التي تقطن بها بوسي سعد، بمداخلة الرئيس السيسي عنها، سعد الجميع وشعروا بأن الرئيس دائما ما يتابع أحوال المواطنين وبجانبهم حال كدوا وعملوا لبناء مصر، «كل الجيران دائما بيساعدوها، ومكالمة الرئيس ليها كانت نوع من الطبطبة وأنه مهتم بكل فرد من أفراد شعبه وإحنا في عنيه من جوه».

وأكد خلال استضافته بالبرنامج أن المشروعات القومية التي تنجزها الدولة خلال الفترة الراهنة ساعدت على توفير فرص عمل عدة للشباب، خاصة وأنها ضمن المشروعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، ما أدى إلى تراجع مؤشرات البطالة على مستوى الجمهورية.