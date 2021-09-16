بوسي حدادة المنصورة: بكيت لما سمعت صوت الرئيس.. ربنا حققلي أمنيتي

«أنا سعيدة ومش مصدقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمني، ومش بأعرف أزغرد فبكيت».. هكذا تحدثت بوسي سعد، أول حدادة في المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد استجابة الرئيس لمناشداتها بتوفير سكن وورشة تعمل بها، بالإضافة إلى معاش لها، ما تسبب في إدخال الفرحة على أسرتها، وانطلقت الزغاريد في أرجاء منطقة الشيخ حسانين بالدقهلية.

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بوسي: كان نفسي في غرفة الرئيس هيوفر لي شقة

وقالت بوسي لـ«الوطن» إن مكالمة الرئيس شرفتني، وبعد ما قاله لا أقدر أن أقول شيئا: «كان نفسي في غرفة قال هيوفر لي شقة، وورشة ومعاش، وبعدها الزغاريد انطلقت في الشارع كله أنا فخورة، أنا مش مصدقة أنا كنت منتظرة مكافأة نفسي يبقي عندي ورشة، وليس واقفة في الشارع في حر الصيف وبرد الشتاء، وواقفة أمام النار وعندي ديون وقروض، ورايا هم وحمل ثقيل».

وأضافت بوسي: «أنا لما رأيت الرئيس السيسي مع سيدة الميكروباص كنت أقول يارب حقق لي الأمنية دي، وإن الرئيس يراني وأسمع صوته، ويقف جنبي، ويشوف إني في الشارع».

بوسي تعمل في الحدادة منذ 24 عاما بسوق الحدادين

وأشارت بوسي إلى أنها «شغالة في الشارع منذ نعومة أظافرها وعمرها 7 سنوات، أي منذ 24 عاما، وكانت تعمل كل أنواع الحدادة في سوق الحدادين، وتقف على طوبة حتى تطول تعمل بالورشة، بجوار والدها الذي علمها الصنعة، وكانت المسؤولية كبيرة على الدها فكان عنده 11 بنت».

وتابعت السيدة: «كانوا يطلقون عليه (أبو البنات)، وتمكن من أن يزوج 10 بنات قبل وفاته، وترك لي الطفلة الصغرى توليت مسئوليتها حتى زوجتها وأنجبت منذ يومين فقط».

بوسي: لو سيبت مهنة الحدادة أموت

وأكدت بوسي يديها ورجليها كانت تتشقق من الشتاء والبرد، وكانت «تصعب على أصحاب المحلات، إلا أنها كانت فخورة بعملها واعتمادها على نفسها، ولم تفكر أبدا في أن تغير مهنة والدها، رغم أن هذا كان متاحا أمامها، مؤكدة: «لو سيبت المهنة أموت».

ولفتت بوسي إلى أنه «تمت خطبتها وتزوجت وهي في نفس المهنة، وأنجبت 4 أبناء، ويساعدها في العمل ابنها محمد الذي يدرس في الإعدادية المهنية»، منوهة إلى أنه «لما والدي توفي ترك لي ديون 30 ألف جنيه، وشعرت اليوم أن ما حدث معي اليوم مكافأة من ربنا راضي عني، واستجابة الرئيس هيخفف عني حمل ثقيل، ومن الصبح كنت حاسة قلبي فرحان قبل مكالمة الرئيس، وكنت أصلي وأدعو ربنا يحقق لي كل حاجة كويسة وأنا فخورة باستجابة الرئيس».