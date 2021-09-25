بنك مصر يحصد 5 جوائز من «ذا ديجيتال بانكر» و«جلوبال براندز»

حصد بنك مصر العديد من الجوائز لعدد من قطاعات الأعمال المختلفة عن الفترة السابقة، وذلك تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة فى تلك القطاعات، حيث حصل البنك على جائزتى «البنك الأفضل فى تقديم حلول للتمويل المستدام - أفريقيا» و«البنك الأكثر تميزاً فى التحول الرقمى للمدفوعات - أفريقيا» من مجلة «ذا ديجيتال بانكر» 2021.

وقال البنك، فى بيان، إن حصوله على هاتين الجائزتين يرجع إلى جهود البنك المبذولة فى التحول الرقمى للمدفوعات وتقديم التمويل المستدام، حيث يسعى البنك دائماً لدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، هذا إلى جانب تقديم البنك للبرامج التمويلية المختلفة بما يتناسب مع احتياجات العملاء على اختلاف احتياجاتهم سواء أفراد أو مؤسسات.

وقام البنك مؤخراً باستكمال نجاحاته فى مجال التمويل باستخدام التكنولوجيا الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعماله؛ حرصاً منه على مواكبة التطور التكنولوجى المستمر، حيث اتخذ خطوات عدة فى هذا المجال، منها على سبيل المثال: إطلاق منتج إكسبريس أون لاين كأول قرض رقمى لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، وكذلك إطلاق مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين» لأول مرة فى مصر تحت إشراف هيئة رقابة شرعية، هذا بالإضافة إلى ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً للعملاء.

ومن الجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال، المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet».

كما حصل البنك على ثلاث جوائز مختلفة من مجلة «جلوبال براندز» وهى: «أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر» و«أفضل علامة تجارية للشركات - مصر» و«أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية - مصر». جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها فى جميع القطاعات، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات.