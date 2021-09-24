قرض بنك مصر: مليار دولار تنعش الاقتصاد المصري

حصل بنك مصر على أكر قرض في تاريخة، "قرض بنك مصر" بقيمة مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ نحو 200% من القيمة الأولية من 22 بنكا إقليميا ودوليا من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منها 12 بنك جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذي جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.

قرض بنك مصر يسهم في نمو الاقتصاد المصري

وبحسب ما أعلنه البنك، فإن هذا القرض يؤكد المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021.

قرض بنك مصر يعكس ثقة المقرضين في القطاع المصرفي المحلي

وأشار بنك مصر، إلى أن قرض بنك مصر يؤكد ثقة البنوك المقرضة في ميزانيات البنك القوية وهيكل رأس المال، فقد تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التي سبق وتم إطلاقها في السوق الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة، ويسلك البنك منهج الحصول على قروض طويلة الأجل وبأسعار مميزة من السوق الدولية.

و أظهر الوضع الاقتصادي المضطرب أهمية وظائف التمويل المؤسسي في المساهمة الفاعلة في تعافي الاقتصاد، حيث عمل فريق المؤسسات المالية في إدارة المفاوضات مع المقرضين في واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفي إطار ديناميكي على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها.