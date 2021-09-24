بنك مصر يقدم 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%

يواصل بنك مصر تقديم الفرص، بهدف تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، تحت رئاسة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث يساهم البنك في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

تمويل 50 مليون جنيه من بنك مصر للمشروعات الصغيرة

وقال بنك مصر، في بيان رسمي تم نشره على موقعه الرسمي، إن البنك يقدم تمويلا لكافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، في كافة الأنشطة، سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات، وأيضا الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات، بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة «غاز طبيعي»، التي تتراوح مبيعاتها من مليون جم حتى اقل من 50 مليون جم.

ويتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة «الجديدة/المستعملة» ووسائل النقل.

وتتراوح قيمة القرض من 250 ألف جم حتى 6 ملايين جنيه، لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات، متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع، بسعر فائدة 5%، وهو عائد بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة، طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

سعر عائد تنافسى للأنشطة التجارية

وبالنسبة لحديثي التأسيس الأنشطة الجديدة، يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي:

- من 50 ألف جنيه حتى أقل من 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.

- من 50 ألف جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

نسب التمويل:

تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات.

تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات.

تصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل.

المستندات المطلوبة

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

- الموقف الضريبي والتأميني.

- صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

- ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى اخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

- صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص والأموال).

المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التاسيس:

- صورة مستند ملكية مقر المشروع او عقد الإيجار.

- مستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني.

- صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

- صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص والأموال).