بنك مصر يطلق خدمة جديدة للتجار لتسهيل قبول الدفع الإلكتروني من خلال الهواتف الذكية

أطلق بنك مصر خدمة جديدة لأول مرة فى مصر بهدف تسهيل المعاملات المالية وقبول الأموال تحت اسم «Tap on Phone»، والتى ستمكن التجار من استخدام هواتفهم الذكية «بشرط أن يكون مدعماً بتقنية NFC» كآلة نقاط بيع POS بطريقة سهلة وعملية وآمنة.

وقال البنك، فى بيان، إن إطلاق هذه الخدمة يتم من خلال الشراكة مع شركة باى موب، مقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، حيث يأتى حرص بنك مصر على الدخول فى تلك الشراكة فى إطار استراتيجيته التى تستهدف تطبيق طرق الدفع الحديثة والمختلفة دائماً، والاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية «Fin-Tech»، والتوجه نحو التحول الرقمى.

وأضاف أن هذه الخدمة تحظى بكامل الدعم من قبَل البنك المركزى المصرى وبموجب لوائحه، وذلك اتساقاً مع خطة مصر التنموية 2030، التى تهدف إلى دعم الشمول المالى وتمكين أصحاب الأعمال للعمل بشكل رقمى مما يعزز من الاقتصاد المصرى ككل. وتعتمد فكرة الخدمة فى أساسها على قيام التاجر بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفه الذكى المدعم بتقنية الـNFC، التى تمكنه من قبول الأموال من أى بطاقة خصم أو ائتمان عن طريق تمرير البطاقة البنكية على واجهة التطبيق ليقوم التطبيق بدوره بإتمام المعاملة، بحسب البيان.

وأشار البنك إلى تعاونه مع شركة باى موب لتطبيق المعايير العالمية للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعاملات التى يقوم العميل بإجرائها عن طريق خدمة «Tap on Phone»، كما يمكن تفعيل هذه الخدمة على جميع أنواع وأحجام الشركات والأعمال، ففى الأسواق الصغيرة يمكن استخدامها بشكل فعال وعملى يعمل على نشر الشمول المالى، حيث يمكن استخدام الخدمة من خلال عامل توصيل الطلبات، وكذلك شركات نقل الركاب، حيث يمكن للسائقين استخدامها مع العملاء. وفى هذا الإطار، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «سعداء بإطلاق هذا المشروع لأول مرة فى مصر، الذى يعد نقلة فارقة لتمكين التجار والشركاء ودعمهم للتحول الرقمى فى مصر، فمن خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة سنعمل على سد فجوة كبيرة فى المدفوعات الرقمية، خاصةً فى الأعمال الصغيرة والكبيرة. فنحن نؤمن بحجم المسئولية التى تقع على عاتقنا كبنك يخدم قطاعاً كبيراً من الشعب المصرى صاحب الأعمال التجارية والذى يحتاج لتطوير واضح فى مجال المدفوعات الرقمية لتسريع وتيرة الشمول المالى فى مصر. فمن خلال تلك الخدمات وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وتحت إشراف البنك المركزى المصرى، سنتمكن من المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030».

وأضاف إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن خدمة «Tap on Phone» ستمنح للمستخدم ميزة كما لو كان يمتلك نقاط البيع الذكية والمتطورة، حيث سيتم إرسال تسويات يومية لأمواله، وسيحصل على إمكانية متابعة جميع معاملات البيع والشراء أولاً بأول.

وأكد «درة» أن بنك مصر يؤمن بقدراته فى المساهمة فى قيادة التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى فى مصر والاستثمار فى مجال «Fintech»، مضيفاً: «يسعدنا اليوم أن نقوم ولأول مرة فى مصر بإطلاق هذه الخدمة التى تقدم حلولاً سريعة وسهلة لكل التجار وأصحاب الأعمال فى مصر».

من جانبه، أشاد إسلام شوقى، الرئيس التنفيذى لـ«باى موب»، بإطلاق هذه الخدمة قائلاً: «نفخر دائماً بالمشاركة فى تقديم الخدمات الجديدة والمبتكرة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية فى مصر كخدمة «Tap on Phone»، لا سيما أنها تأتى تحت إشراف وتوجيهات البنك المركزى المصرى. نحن نهدف فى كل شراكاتنا إلى تقديم حلول دفع مبتكرة تخدم التجار ورواد الأعمال على نطاق واسع من جهة، وتحقق الهدف المنشود بإرساء أسس قوية للمدفوعات الإلكترونية لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 لتحقيق الشمول المالى من جهة أخرى».