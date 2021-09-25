«الأهلي المصري» يتعاون مع «فيليبس إيجيبت» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة فيليبس إيجيبت بهدف تزويد المستشفيات والعيادات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالتمويل اللازم لشراء المعدات الطبية.

قام بتوقيع الاتفاقية يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وإياد الطيب المدير التنفيذى لشركة فيليبس إيجيبت، وبحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، وإيهاب نعوم المدير المالى لشركة فيليبس إيجيبت وفرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع أكد يحيى أبوالفتوح أن الاتفاقية مع فيليبس إيجيبت تشجع على النمو المستدام، حيث ستتيح حصول المستشفيات والمراكز الطبية فى مصر على التمويل اللازم لشراء الأجهزة الطبية الحديثة من الشركة وبشروط ميسرة، وذلك لمساعدتها على التطور والتوسع مع توفير رعاية صحية عالية الجودة.

وأشار إلى أن البروتوكول يؤكد التوجه الاستراتيجى للبنك الأهلى المصرى فى دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى كل الأنشطة الاقتصادية لدورها المهم فى الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسى للنمو.

ويقوم البنك الأهلى بتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية لتيسير الحصول على التمويل والتركيز على القطاعات التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين التى يأتى على رأسها قطاع الصحة ومشاريع الرعاية والخدمات الصحية، بحسب بيان البنك.

وأشار إلى الدور الرائد والمتنامى للبنك الأهلى المصرى فى التوسع ودعم خطط الشمول المالى وتطوير الحلول التمويلية لكل الشرائح والقطاعات، مشيراً إلى أن محفظة قروض البنك ارتفعت بقيمة 282 مليار جنيه خلال عام ونصف تم ضخ أغلبها فى تمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد ممدوح عافية أن البروتوكول يعد امتداداً لمجهودات البنك الأهلى المصرى فى توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف القطاعات، حيث يتيح البنك حلولاً تمويلية متخصصة لمنظمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزى المصرى لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة تبدأ من 5٪.

وأضاف «عافية» أن توقيع هذا البروتوكول سيتيح التمويل اللازم والخدمات الاستشارية والتدريبية لمؤسسات الرعاية الصحية مع شركة فيليبس، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى دائم الدعم لرواد الأعمال سواء الناشئين أو ممن يلعبون دوراً مهماً فى تنمية الاقتصاد المصرى، ويعمل دائماً على توفير كل المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء فى صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وكذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك الموجودة بجميع المحافظات.