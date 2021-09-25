الحكومة الإماراتية الجديدة.. سيدة تتولى مسؤولية «السعادة وجودة الحياة»

أعلن نائب الرئيس الإماراتي وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الحكومة الإماراتية الجديدة، وذلك بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، ويتضمن التشكيل الجديد للحكومة 33 وزيرا بينهم 9 سيدات، مشيرا إلى أنه تم إعلان الحكومة الإماراتية الجديدة، تزامنا مع منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاما المقبلة.

ويتضمن تشكيل الحكومة الإمارتية الجديدة 33 وزيرا بينهم 9 سيدات، هم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية.

الحكومة الإماراتية الجديدة تضم 9 سيدات

كما يتضمن أعضاء الحكومة الإماراتية الجديدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية والطاير وزير دولة للشؤون المالية

وشملت الحكومة الإمارتية الجديدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم.

ومن ضمن أعضاء الحكومة الإماراتية الجديدة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية،وسلطان بن سعيد البادي وزير العدل،ومحمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع،ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة،والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة،ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين،وحصة بنت عيسى بو حميد ،وزيرة تنمية المجتمع،وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام،والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العاليوالمهارات المتقدمة

عهود وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وبن سلطان للذكاء الاصطناعى

كما تضمنت الحكومة الإماراتية الجديدة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة،والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ،وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب،وزكي أنور نسيبة وزير دولة ،ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة،وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة،وعمر بن سلطان العلماءوزير دولة للذكاء الاصطناعي.