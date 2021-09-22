حاكم دبي محمد بن راشد يهنئ السعودية بيومها الوطني

هنأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، السعودية بيومها الوطني الـ91.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر لتهنئة السعودية بهذا العيد: كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.

حاكم دبي محمد بن راشد للسعودية: معا أبدا

وتابع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا.. مناسبة نجدد فيها الأخوة ونرسخ فيها المحبة وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود.

واختتم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدته بهاشتاج #معاً_أبداً.

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر الجاري باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار (هي لنا دار).

اليوم الوطني السعودي: ذكرى توحيد السعودية

ويعد اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي ظهر به اسم "المملكة العربية السعودية" للمرة الأولى في التاريخ، وتحديداً الخميس 23 سبتمبر 1932، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ.

وكانت السعودية قبل ذلك تحمل اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها حتى تمكَّن مؤسس السعودية الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، من تحرير وتوحيد أجزاء الدولة بعد كفاح مسلح لمدة زادت على 30 عاماً.

ويعد اليوم الوطني السعودي واحد من أهم الأعياد الرسمية في السعودية، حيث أن له العديد من الطقوس والتقاليع ومنها إقامة الاحتفالات والفعاليات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تمنح السعودية في اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 إجازة رسمية لجميع القطاعات في السعودية، تمجيداً لهذه الذكرى المجيدة، التي تشير لتوحيد المملكة العربية السعودية وحملها اسمها الحالي.

وتختلف هوية اليوم الوطني الـ91 عن الأعوام الماضية، حيث يحمل هذا العام شعار "هي لنا دار"، وقد تم وضع العبارة على مجسَّم خريطة المملكة العربية السعودية.