«الإسكندرية السينمائي» يحتفي بالراحلين في 2021.. على رأسهم «سمير ودلال»

حرص القائمون على الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، على عرض مواد مصورة للفنانين الراحلين عن عالمنا في عام 2021، وذلك على هامش حفل الافتتاح المُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وجاء ذلك كـ«لمسة وفاء» من المهرجان، للفنانين الراحلين، من بينهم سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونادية العراقية، والكاتب مصطفى محرم، والفنان يوسف شعبان، وفيصل ندا ووحيد حامد وغيرهم.

عطل فني في الأجهزة الصوتية بحفل الافتتاح

وفي سياق آخر، واجه الناقد الأمير أباظة موقفًا محرجًا على هامش حفل الافتتاح، إذ وقع عطل فني في الصوت، ما أصابه بحالة ارتباك أثناء إلقاء كلمته على حضور الحفل، إذ حرص على توجيه الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد شريف محافظ الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يتعرض لموقف محرج خلال إلقاء كلمته

ومن جانبه، زعم محمد شريف، محافظ الإسكندرية، أنّ المهرجان توقف آخر عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلًا خلال كلمته على هامش حفل الافتتاح: «رسائل الفنانين تصل للعالم أسرع من المُثقفين».

وروى المحافظ موقفًا طريفًا عندما كان سفيرًا لإحدى الدول العربية، حيث قال له أحد المواطنين هناك: «إدينا عادل إمام وخدوا البلد بتاعتنا كلها».

وواجه محافظ الإسكندرية، موقفًا محرجًا، حيث تطايرت الورقة التي كان يقرأ منها كلمته التي يُلقيها على حضور حفل المهرجان، وذلك بسبب شدة الهواء هناك.

وزيرة الثقافة تُصحح معلومة لـ محافظ الإسكندرية

فيما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تصحيح المعلومة التي ذكرها محافظ الإسكندرية، بقولها: «يا معالي المحافظ.. إحنا موقفناش ولا دورة من المهرجان».