«البترول»: البحر الأحمر «منطقة بكر» نستكشفها العام المقبل

كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، خطة الوزارة لاستكشاف المنطقة الجنوبية في البحر الأحمر، إذ ذكر أن منطقة البحر الأحمر واعدة ولم يتم فيها أي أعمال بحث أو استكشاف، لأنه لم يكن هناك ترسيم حدود بين مصر والسعودية، موضحًا أن كل التوقعات والاحتمالات تقول إنه سيكون بها زيت أو غاز، واصفًا إياها بأنها «منطقة بكر».

توقعات بوجود زيت أو غاز بالمنطقة الجنوبية في البحر الأحمر

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه بمجرد ما حدث ترسيم الحدود ما بين مصر والسعودية، قامت وزارة البترول بطرح مناطق جديدة بالبحر الأحمر في مزايدات عالمية، وتم توقيع 3 اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية كبرى.

تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية كبرى

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، أنه حاليا يتم إجراء مشروعات المسح تمهيدا لبدء الحفر العام المقبل، فهناك استراتيجية موضوعة حاليا يتابعها المهندس طارق الملا وزير البترول ويتابعها بنفسه بكل دقة، فتلك المنطقة تعد «منطقة بكر».

المنطقة الجنوبية في البحر الأحمر تُعد منطقة بكر

وتابع: «كل التوقعات والاحتمالات تقول إنه سيكون بها زيت أو غاز، وذلك بسبب أن منطقة الشمال في المملكة العربية السعودية اكتشفت بنفس المنطقة، وفى الجنوب بالسودان اكتشفوا أيضا اكتشافات بترولية هناك».