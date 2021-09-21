وزير البترول ينعى المشير طنطاوي: قاد سفينة الوطن في وقت عصيب بكفاءة

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، باسمه وباسم العاملين في قطاعي البترول والثروة المعدنية، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد الملا في بيان عنه، أنّ المشير طنطاوي كان رجلا من رجال مصر الأوفياء، وطرازا وطنيا فريدا أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها، وقاد سفينة الوطن في وقت عصيب بكفاءة وبحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدّم نموذجًا يحتذى به للأجيال المقبلة.

وقدّم وزير البترول، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأسرة الراحل وذَويْه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.