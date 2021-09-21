«البترول»: استراتيجية شاملة لتطوير شكل المحطات ومنافذ التسويق

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين، والتطوير المستمر فى تقديم الأنشطة المختلفة لشركات تسويقها، والتوسع وزيادة الاستثمارات، ومواكبته باستراتيجية شاملة تتكامل فيها عملية تطوير شكل محطات ومنافذ التسويق، وتدريب وصقل خبرات العاملين بدورات متخصصة فى التوعية وكيفية التميز فى تقديم الخدمات.

ووجَّه «الملا»، خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020-2021، أمس، بالاستمرار فى تطوير المستودعات الرئيسية للمنتجات البترولية بالوجهين القبلى والبحرى، وزيادة منافذ التوزيع، واستكمال رقمنتها، وكذا مختلف الأنشطة، والتوسع فى نشاط تموين السفن وتصدير المنتجات البترولية المتخصصة، خاصة الزيوت والكيماويات، لما تحققه من عائدات دولارية تدعم استثمارات الشركة واقتصادياتها والاقتصاد الوطنى.

وأوضح الوزير أن «إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود إلى المحطات تمثل زيادة فى المنافذ، واستثماراً للمساحات المتاحة بالمحطات، وزيادة فى إيراد الشركتين»، مشيراً إلى إضافة نشاط شحن السيارات الكهربائية، وتحويل المحطات لتقديم خدمات متكاملة خطوة جيدة نحو المستقبل، وكذلك تدعيم اقتصاديات شركات التسويق، موجهاً بالاستمرار فى تطوير منظومة السلامة والحفاظ على البيئة وفق الأكواد المصرية والعالمية والاهتمام بالتحديث المستمر لهذه المعايير.

ولفت «الملا» إلى ما يوفره برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ بدايته عام 2016 من دعم لتطوير تلك المنظومة، وما تحققه من نتائج تنعكس بقوة على تطوير الأداء الكلى لمنظومة العمل.