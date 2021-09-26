وزير الرياضة: طموحتنا في أولمبياد باريس 10 ميداليات متنوعة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الاستعدادات لـ أولمبيياد باريس 2024 بدأت مبكرا، حيث سيتم التركيز على استمرار مشروع اكتشاف المواهب، والعمل على تأهيلهم للهدف الكبير المنشود، في أولمبياد باريس 2024 .

الوزير: الرياضة تلقى دعما غير محدود وغير مسبوق

وأضاف الوزير خلال لقائه ، بمجموعة الصحفيين المختصين في تغطية شئون وأنشطة وزارة الشباب والرياضة من مختلف الصحف والمواقع الألكترونية، أن الرياضة تلقى دعما غير محدود وغير مسبوق، من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت الرياضة في عهده طفرة ونهضة رياضية وشبابية شاملة غير مسبوقة.

وأوضح الوزير أن خطة واستراتيجية طموحاتنا في أولمبياد باريس 2024، سيتم بنائها على تحقيق ميداليات أولمبية بحد أدنى 10 ميداليات متنوعة.

صبحي: نتائج أولمبياد طوكيو 2020 لم تلبي ولم ترض كل طموحاتنا

ولفت الوزير إلى أن نتائج أولمبياد طوكيو 2020 لم تلبي ولم ترض كل طموحاتنا، التي خططنا من أجلها والاستعدادات والدعم الكبير الذي وفرته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن تخطيطنا وحسابتنا بالورقة والقلم، كدولة وحكومة، تمثلها وزارة الشباب والرياضة في أولمبياد طوكيو 2020، كان حصد 8 ميداليات على الأقل.

وزير الرياضة: سوف ندرس مقترح تشكيل لجنة عليا لمحاسبة من فشلوا في طوكيو

ووعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيدرس بعين الاعتبار أحد المقترحات، التي طرحها أحد الصحفيين الحضور في اللقاء، بتشكيل لجنة عليا، لمحاسبة الاتحادات الرياضية التي فشلت في ترك بصمة في الأولمبياد الأخيرة باليابان، على الرغم من توفير الدولة، وتسخيرها لكل الإمكانات ووسائل الدعم المادي والمعنوي لهذه الاتحادات، ولكن جاءت نتائج مشاركات فرقها ولاعبيها في الأولمبياد مخيبة للآمال، ولا تتناسب تماما مع حجم الدعم والنفقات التي وفرتها وسخرتها لها الدولة المصرية.

بينما أكد الوزير أنه كمسئول ممثل للدولة المصري، سوف يسعى بكل جهده لتوفير كل سبل الدعم للاتحادات والهيئات الرياضية التي حققت إنجازات كبيرة وساهمت في رفع علم مصر أمام كل دول العالم، وحصل لاعبوها على الميداليات المأمولة، بالإضافة إلى الاتحادات التي نجح لاعبوها في ترك بصمة طيبة ونتائج جيدة، مؤكدا أنه ليس من المنطق أن نساوي بين من اجتهد وحقق نتائج ورفع علم مصر، وبين من تكاسل ولم يقدر حجم المسئولية، واسم ومكانة بلاده في هذا المحفل الدولي الأهم والأكبر في عالم الرياضة والألعاب.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي، قد نوه خلال اللقاء، إلى أنه سيطرح تقدم مصر بأطروحة استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا» بنيجيريا، ومن المقرر أن يسافر الوزير غدا إلى نيجيريا لحضور هذه الاجتماعات.