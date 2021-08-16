عمر عصر: بدأنا الاستعداد لأولمبياد 2024.. والرياضة في مصر تعيش طفرة

قال عمر عصر، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنّ الرياضة في مصر خلال الفترة الحالية، تعيش طفرة حقيقية وفي كل المناحي، وممارسة الرياضة تجعل الجميع لا يعرف التعصب ولديه أخلاق حقيقية.

عصر: صناعة البطل الرياضي أمر في غاية الأهمية

وأضاف «عصر»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، أن صناعة البطل الرياضي أمرا في غاية الأهمية كونهم يمثلون مصر، لافتا أن الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة انشاء لياقة بدنية جيدة للأبناء.

لعبة تنس الطاولة مثالية وللجميع دون شروط

وتابع: «من بين الأهداف أيضًا نبذ التعصب واستغلال اوقات الفراغ استغلال جيدا، مشيرا إلى أن لعبة تنس الطاولة رياضة مثالية وللجميع بدون شروط معينة».

الاستعداد لأولمبياد باريس بدأت من اليوم.. وهذا أمر غير مسبوق

وأوضح أنه حضر تكريم في وزارة الشباب والرياضة، أمس، لافتا إلى أن فكرة صناعة البطل الأولمبي تسعي لها الدولة بقوة، كما أنها تعمل حاليا على بطولة أولمبياد باريس 2024، مشيرا الي أن هذا الأمر يعد أمرا غير مسبوق.

مشوار «عصر» في أولمبيات طوكيو

وودع عمرعصر، لاعب تنس الطاولة، دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعدما خسر من منافسه بطل الصين، ما لونج، بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الصعب الذى أقيم في إطار ربع نهائي منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وكان عمر عصر، قد نجح في تحقيق التأهل للدور الـ32 من منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو 2020، بعد الفوز على الأوكراني لي كو، بأربعة أشواط مقابل ثلاثة.

كما نجح عمرعصر في التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على السويدي ماتياس فالك، بأربعة أشوط مقابل ثلاثة، في منافسات دور الـ32 بلعبة تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.