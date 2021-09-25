مخرج كبير يختفي وقت تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»: «أنت فين يا عمر»؟

فاجأ المخرج عمر عبد العزيز حضور حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، باختفائه عن لحظة تكريمه في الدورة السابعة والثلاثين التي انتهت، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وصعد شقيقه المخرج محمد عبد العزيز إلى المسرح لتسلم التكريم نيابة عنه، ولكنه وظل يبحث عن الأخير قائلا: «أنت فين يا عمر؟».

شقيق عمر عبد العزيز يلقي كلمة نيابة عنه

وحاول الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، تدارك الموقف بمنح المخرج محمد عبدالعزيز الكلمة للحديث عن شقيقه الذي لم يظهر خلال الحفل حتى نهايته.

يذكر أنّ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته السابعة والثلاثين، قد شهد تكريم العديد من صُنّاع الفن، حيث كرّم الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كلّ من المخرج علي بدرخان، واسم الراحلة كوثر هيكل، حيث تسلمتها ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وكذلك الفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب، وذلك عن مجمل مشوارهم الفني.

سيرة ومسيرة المخرج محمد عبد العزيز

يذكر أنّ عمر عبد العزيز، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جداً، بدأ حياته المهنية مساعد مخرج لشقيقه المخرج محمد عبدالعزيز في أفلام مثل: «عالم عيال عيال» عام 1976، و«البعض يذهب للمأذون مرتين» عام 1978.

أخرج عمر عبد العزيز، أول أفلامه «دعوة خاصة جدا» عام 1982، ثم اتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل «بين شطين وميه»، إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائيا حتى عام 2005 بفيلم «فرحان ملازم آدم».