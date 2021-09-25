«طرائف وأعطال وغيابات» في افتتاح الدورة الـ37 من «الإسكندرية السينمائي»

شهد حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، الذي أقيم قبل قليل داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، العديد من المواقف المحرجة والاستثنائية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان، الذي تحمل الدورة اسمه، بجانب عدد كبير من الفنانين.

وترصد «الوطن» أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها بعض الأشخاص في المهرجان، وهم كالتالي:

عطل فني

تعرض الناقد الأمير أباظة، في الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، لموقف محرج، على هامش حفل الافتتاح، إذ حدث عطل فني في الصوت، ما أصاب الناقد بحالة ارتباك أثناء إلقاء كلمته على حضور الحفل.

تأخير

وتأخرت الفنانة نسرين أمين، عن حضور حفل افتتاح المهرجان، في موعده المُعلن والمحدد سلفًا، حيث كان من المُقرر أن تقدم الحفل، حتى لجأت إدارة المهرجان إلى الإعلامية رشا سليمان، زوجة المخرج هاني لاشين، لتقديم الحفل لإنقاذ الموقف، فيما وصلت نسرين أمين إلى المكان بعد منتصف الحفل تقريبا لتصعد إلى المسرح في فقرة تكريم الفنانة سلوي خطاب.

تصحيح معلومة

وصححت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معلومة، بتأكيدها على عدم توقف الدورة السابقة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك بعد تأكيد المحافظ في كلمته علي تسبب جائحة كورونا في إلغاء الدورة الماضية من المهرجان.

تطاير أوراق

وواجه محمد شريف، محافظ الإسكندرية، موقفًا محرجًا، حيث تطايرت الورقة التي كان يقرأ منها كلمته، التي يُلقيها على حضور حفل المهرجان، وذلك بسبب شدة الهواء هناك.

اختفاء

وفاجأ المخرج عمر عبد العزيز، حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، باختفائه عن لحظة تكريمه في الدورة السابعة والثلاثين التي انتهت، منذ قليل.