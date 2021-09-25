محافظ كفر الشيخ لنواب البرلمان: الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عدد من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للإستثمار، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

إقامة أبراج أيقونية وعمارات

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ ونائبه، رافقهم خلالها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بما تم إنجازه خلال 3 شهور فقط من بدء العمل واستلام الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للموقعين غرب كفر الشيخ والمجاور لجامعة كفر الشيخ، كما استمعوا للمهندسين والمسئولين عن الموقع الثالث المقابل لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وميدان الملك عبدالله، والذي سيقام به عمارات الإسكان والأبراج الأيقونية.

وأعرب المحافظ عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: «نحن جميعًا مشاركين في المسؤولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية أوالسياسية أوالشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ».

المحافظ والنواب تفقدوا الوحدات السكنية

وكان المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، وأحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، قد تفقدوا التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق المحافظة، إضافة للإسكان الاجتماعي، ومحور سعد زغلول، وشارع المدارس، كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوحدات السكنية المقامة لمتوسطي الدخل ضمن سكن كل المصريين، المجاورة لجامعة كفر الشيخ.

مخطط لإنشاء 24 ألف وحدة سكنية

واستمع المحافظ، لشرح عدد من المسؤولين والمهندسين عن المواقع الثلاثة وما يجري من أعمال البناء، وإقامة أعمدة خرسانية، وعمارات وصلت للدور الثامن في عدد من المواقع، ضمن مخطط لإقامة 24 ألف وحدة سكنية، ما بين إسكان اجتماعي ومتوسط وسكن لكل المصريين ومنهم جزء استثماري.

وأشاد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بما تم إنجازه خلال 3 شهور فقط من بدء العمل واستلام الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للموقعين غرب كفر الشيخ والمجاور لجامعة كفر الشيخ، كما استمعوا للمهندسين والمسئولين عن الموقع الثالث المقابل لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وميدان الملك عبدالله، والذي سيقام به عمارات الإسكان والأبراج الأيقونية.

الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان

وأكد المحافظ أن الأعمال التي تشهدها المواقع الثلاثة، والعمارات السكنية التي ارتفعت غرب وشرق العاصمة وخاصة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، بمثابة دليل على أن الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية أكثر من المطلوب، مشيراً إلى أن المحافظة لم تعلن عن تلك المشروعات إلا بعد استلام الهيئة الهندسية للمواقع، وخلال 3 أشهر فقط تم بناء عدد من العمارات السكنية، وتحولت المواقع الثلاثة لخلية نحل، ليتم البناء والتشييد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح أبناء المحافظة.