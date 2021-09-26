حظك اليوم برج الجدي الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الجدي مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، ويبتعد عن الضوضاء والأماكن الصاخبة، لذلك لا يميلون إلى اللقاءات الاجتماعية والمناسبات، يفضّل الأماكن الهادئة بعيدًا عن الصخب والزحام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر بمنزلك السادس قد يلقى على عاتقك اليوم مسئوليات، ومع ذلك تنظم جهودك جيدا وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بقضاء أوقات ممتعة رغم الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.