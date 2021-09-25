ماجدة الرومي عن دعم السيسي للبنان: «لا أتحدث عن سياسة لكن هناك مشاعر حب»

أكدت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، أن مشاعر الحب للبنان على الصعيد العربي، سواء من الأردن أو مصر، وتحديدا من الرئيس السيسي، وإيصالهما الغاز للبنان، لحل أزمة الكهرباء، هي مشاعر كبيرة، مستطردةً: «لا أتحدث عن سياسة لكني أتحدث عن مشاعر الحب من منطلق وطني وشعبي هذا الاهتمام يؤثر فينا».

وأضافت: «هذه الرسائل عندما تصل إلينا من خارج لبنان من الأشقاء، تعني أنكم لستم بمفردكم، ونحن معكم وسنخرجكم من كبوتكم.. تأثيرها كبير على مشاعرنا حيث أن التضامن العربي مهم، ونحن نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.. نحن نتعرض في لبنان لأزمة هي الأولى منذ عام 1975، لمحاولة قتلنا وإبادتنا معنويا وتحملنا كثيرا لنرى لبنان سيدا ومستقلا».

واقعة السقوط من على المسرح

كما علقت المطربة اللبنانية، على واقعة سقوطها على المسرح، أثناء إحياء حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، ولهفة الجمهور عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on» قائلة: «غادرت لبنان متجهة للأردن بعد أحداث مؤلمة يعاني منها لبنان، حتى وصلنا للمطار وفوجئت بسيل من المحبة فور وصولي للأردن، ووصلت للمهرجان في جرش، ووجدت عرسا كبيرا وخياما وفرحة بين الجمهور وكنت بقول يارب احمي شعب الأردن ويديم عليهم النعمة، وعموما فإن اهتمام شعب الأردن بي فاق التوقعات».

وأضافت الرومي: «في الوقت نفسه، كنت أسال نفسي عما ما يحدث في لبنان لماذا وقعنا في هذه المشكلات ولم نخرج منها حتى الآن؟ خليط من المشاعر وعندما صعدت المسرح غنوا معي كل الأغاني بنشوة وفرحة كبيرة».

لحظة انفعال ومشاعر جياشة

وتابعت المطربة اللبنانية: «جئت من لبنان وهي أرض خصبة للمشاعر الجياشية وقلبي لم يستطع وقتها تحمل هذه المشاعر في تلك اللحظة بصعودي على المسرح ومعرفش ماذا حدث، لحظة إنفعال كما أسميها والموسيقيين معي حاوطوني ولخمس دقائق حتى أفقت وعدت المسرح وقمت».

وأردفت: «نحن في لبنان بقوة الله قد نتعرض لرياح وعواصف لكن ولمرة عبر ماعشت من عمري أو في تاريخ لبنان كسرتنا الريح، وأشكر الله على هذه النعمة وهذا ماحدث لي في المسرح. أيضا ركبتي لم تتعرض للالتواء.. دار بي المسرح للحظة قبل أن يحاوطني زملائي لخمس دقائق حتى عودة صعودي للمسرح».