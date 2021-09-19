«شرط وحيد» يسمح لأصحاب المعاشات باستخراج بطاقة تموينية للمرة الأولى

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للعديد من الفئات لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة، لكن بشروط حددتها الوزارة لكل فئة، لقيدهم على منظومة الدعم التمويني والاستحقاق الشهري للحصص والمقررات الشهرية التي تقرها الحكومة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

أحقية أصحاب المعاشات في استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى

ومن بين الفئات التي أكدت الوزارة أحقيتها في استخراج بطاقة تموين لأول مرة، فئة أصحاب المعاشات بمسمياتهم المختلفة، سواء أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي أو معاشات تكافل وكرامة أو أصحاب المعاشات الحكومية أو القطاع الخاص.

شرط استخراج بطاقة تموين لأصحاب المعاشات

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ أي صاحب معاش لا يمتلك بطاقة تموين وغير مقيد على منظومة الدعم التمويني، يحق له طلب استخراج بطاقة تموين لأول مرة، شرط ألا يزيد المعاش الذي يتقاضاه عن 1500 جنيه شهريا.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه لا يوجد أي فئة من أصحاب المعاشات لا يحق لها استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى، باستثناء من يتقاضى منهم معاشا أكثر من 1500 جنيه ففي هذه الحالة لا يحق له التقدم لاستخراج بطاقة تموين جديدة.

خطوات استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2 – إنشاء حساب على البوابة.

3- إدخال بيانات الهاتف والرقم القومي.

4 - الضغط على أيقونة التموين.

5- اختيار بند إصدار بطاقة تموين جديدة.

7- إدخال أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية بحد أقصى 4 أفراد إجمالي عدد البطاقة.

8- الضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

9- تحديد عنوان استلام بطاقة التموين الجديدة.

10- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي».

11- اختيار طريقة السداد إما عند التسليم، أو من خلال بطاقة الائتمان.

12- الضغط على «سدد الآن».

13- بعد ذلك تظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».