فيديو لحظات تحبس الأنفاس بسقوط لافتات أطباء وشركات ببرج في الدقهلية

لحظات تحبس الأنفاس عاشاها أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية عندما شاهدوا عمودا حديديا يحوي أكثر من 20 لافتة لأطباء وشركات في برج التحرير بالمدينة، يتحرك يمينا ويسارا، خوفا من انهياره على أحد، حيث قام الأهالي على الفور بإبلاغ أجهزة الأمن التي تحركت سريعا وأخلت الشارع من المارة، وأغلقته أمام حركة السيارات ليفاجأ الجميع بانهيار الأعمدة التي تحمل اللافتات في الشارع، ونجا المارة من كارثة حقيقية بعد قيام مركز شرطة دكرنس بدوره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل سقوط اللافتات.

ورود بلاغ بوجود لافتات علي وشك السقوط

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوجود عمود يحمل العديد من اللافتات للأطباء على برج التحرير على وشك السقوط، ما يهدد بوقوع كارثة نظرا لأن البرج يقع في أحد الشوارع الحيوية بمدينة دكرنس.

وانتقلت شرطة المرور وأغلقت الشارع تماما أمام السيارات والمارة من المواطنين، وتحركت قوات الحماية المدنية على الفور للتعامل مع العمود قبل سقوطه.

سقوط اللافتات وغلق الشارع

وفجأة سقط العمود بما عليه من لافتات علي الأرض ليغلق الشارع تمام، وأكد شهود العيان أن الأعمدة الحديد، كانت عبارة عن 4 أعمدة كل عمود بطول 6 أمتار، وتجمع عدد كبير من المواطنين في المنطقة ليشاهد ما حدث.

وأكد الأهالي، أنه حدث سقوط عمود من نفس البرج في شهر يناير 2019، مشيرين إلى أنهم حذروا من سقوط تلك الأعمدة من قبل، خاصة خلال فترة الرياح في فصل الشتاء، مطالبين بمراجعة كل اللافتات على الأبراج حتى لا تتسبب في وقوع حوادث مشابهة.