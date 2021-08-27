تحويلات مرورية بالتزامن مع إغلاق شارع السودان.. اعرفها

أغلقت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم شارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا، ولمدة 3 أيام حتى صباح الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري على أن تكون مواعيد الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بمطلع محور الزمر

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن سبب الغلق نتيجة القيام بالبدء في أعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر، تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الأوسطي- الجزء الثاني) لمشروع محور الزمر والذي يبدأ من كوبري الخشب حتى مناطق أرض اللواء.

إجراء تحويلات مرورية بسبب الإغلاق

فيما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الأتية:

استكمال السير اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير

- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلي اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية، ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية بمسافة ما يقرب من 50 مترا ثم السير يساراً والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير.

استكمال السير يميناً بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء

- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى شارع السودان ثم استكمال السير يميناً بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية

من جانبها وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.