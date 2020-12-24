عاجل.. إغلاق شارع النيل بالجيزة في الاتجاهين جزئيا لمدة يومين

أعلنت محافظه الجيزة قبل قليل، عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة، الأمر الذي يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل في الاتجاهين، تحديداً أسفل كوبري الساحل.

وأشارت المحافظة، في بيان مساء الخميس، إلى أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين، الجمعة 25 ديسمبر والسبت 26 ديسمبر، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط، وذلك دون تعطيل الحركه المرورية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة بمتابعة تنفيذ الأعمال، ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية، لتنظيم الحركة بنفس الموقع، كما ستقوم الشركه المنفذه بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال.