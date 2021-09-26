مقتل 3 مدنيين وإصابة عقيد إثر هجوم إرهابي في ديالي العراقية

قتل 3 عراقيين وأصيب ضابط برتبة عقيد، جراء هجوم إرهابي في محافظة ديالى الواقعة في شرق عاصمة البلاد «بغداد»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع»

وقالت قيادة شرطة ديالى، في بيان لها إنه في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي «10:00 مساء بتوقيت القاهرة»، انفجرت عبوة ناسفة في قرية الحد الأخضر - ناحية العبارة، ضمن قضاء بعقوبة، في سيارة لوري تحمل مادة «الزميج».

عناصر داعش الإرهابية تستهدف المدنيين والقوات العسكرية بواسطة أسلحة القنص

وأضافت قيادة الشرطة، أنه عند وصول واقتراب المدنيين والقوات الأمنية في مكان الحادث، قامت عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي باستهدافهم بواسطة اسلحة القنص، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة عقيد في قسم شرطة العبارة.

وكان مصدر أمني عراقي قال في وقت سابق لقناة «السومرية» الإخبارية، إن الحادث أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، أعلن الفريق ركن علي الفريجي، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شمال العراق، مقتل 17 إرهابيا وتدمير 18مضافة خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وقال الفريجي، إن القوات الأمنية العراقية، صادرت أسلحة ودراجات وعبوات، مؤكدا أن القوات تنفذ كمائن يومية في مكافحة الإرهاب.

بدورها، أعلنت قيادة شرطة بغداد، عن الإطاحة بإرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم «داعش»، وقالت القيادة في بيان، إن الإرهابي يملك اسماً حركياً ويعمل مع التنظيمات الإرهابية وتوجد بحقه أوامر قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وكثّف عناصر «داعش» الإرهابي، خلال الأسابيع الماضية، من ظهورهم في كركوك وديالى، والأمر تكرر وإن بصورة أقل في محافظة نينوى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.