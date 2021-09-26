إشادات بمي كساب في أولى حلقات حكاية «عقبال عوضك»: تمثيلك حلو جدا

نالت الحلقة الأولى من حكاية «عقبال عوضك»، ضمن سلسلة «حكاية زي القمر»، إشادات عديدة من جمهور مي كساب، بعد أن ناقشت الحلقة التي كانت الفنانة بطلتها، موضوع تأخر سن الزواج.

وجاءت التعليقات على حكاية «عقبال عوضك»، وأداء مي كساب، إشادة بادائها حيث قال أحد المتابعين: «الحلقة كانت تحفة وانتي عسل يامي جدا بحب تمثيلك جدا»، وقال آخر «أنتى ممثلة شاطرة أوى ربنا يوفقك».

وأضاف آخر «أنتي قمر يا مي مغنية قوية وممثلة صادقة جدا، وزوجة وأم ممتازة ربنا معاكي».

وعلق آخر «حلوة اووي وحقيقية جدا وبالذات كلامك على طنط وهي في الفرح وبتمصص شفايفها وتقولك عقبال عوضك».

حكاية «عقبال عوضك»

حكاية «عقبال عوضك» من بطولة «محمد جمعة، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد حسني، رباب ممتاز، راندا عبد السلام، محمد حكيم، أحمد جمال سعيد، محمود عامر، سمر عبد الوهاب».

موعد عرض حكاية «عقبال عوضك»

تعرض حكاية «عقبال عوضك» لـ مي كساب، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.وتدور أحداث الحكاية حول «العنوسة وتأخر سن الزواج».

ايتن عامر بطلة «وأنا قبلت»

وكانت ايتن عامر بطلة الحكاية الثانية «وأنا قبلت» من مسلسل زي القمر، والذي لاقي نجاحا كبيرا، من بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

درة بطلة «حكاية غالية»

وتصدرت الفنانة درة بـ«حكاية غالية» من مسلسل زي القمر، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، يشارك درة في بطولته العديد من النجوم، مثل مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم، إخراج شيرين عادل، وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج سينرجي ومها سليم.