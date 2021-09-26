هجوم على ياسمينا العلواني بعد نفيها ارتداء الحجاب: بتجري ورا التريند

موجة هجوم شديدة تعرضت لها المطربة ياسمينا العلواني، بعد أن نفت ارتدائها الحجاب، حيث نشرت منذ ساعات منشورا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قالت فيه «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير، لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

بمجرد نشر تدوينة المطربة الشابة، انهالت عليها موجة شديدة من الهجوم، واتهامها بالبحث عن التريند، حيث قال أحد المعلقين: «بطلي تحوير ملوش لازمة والضحك على العقول أنتي عملتي كدا عشان التريند، ولو كان عشان كورونا كنتي كتبتي ده ع الصورة، ومش وحش تكون حالتك نايمة وعايزة تطلعي على المسرح بس اطلعي بحاجة تتهضم مش بالحجاب والاستهانه بيه وبعقول اللي حواليكي».

وقال آخر «حجابك من عدمه أكيد مش هيزود حاجة، بس الأكيد أن ربنا يهدينا جميعاً لان مفيش حد فينا كامل».

وعلق آخر، «الناس هتفهم قصدك منين؟؟.. أنتي عملتي كده عشان التريند»، فيما قال آخر «بتحوري وأنتي فاهمة ده كويس.. اطلعي ترند بشغلك وماتحطيش الحجاب في حواراتك».

وأضاف آخر «وصورة بالحجاب ما محلها من إعراب أظن كورونا مرتبطة بالكمامة وليس حجاب حتى تنشريه على عموم أنا مش من فانزاتك ولكن لما قريت عليك اتحجبتي قلنا حلو خطوة جيدة ولكن اعذريني في لفظ حسيتك منافقة وحابة تركبي تريند يوم ما أعلنتي أنك مش محجبة فقط صورة حتى تتشهري».

ياسمينا العلواني تعلن ارتدائها الحجاب

نشرت ياسمينا العلواني أول أمس، صورة لها وهي ترتدي الحجاب، على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، واعتقد البعض أنها بذلك معلنة عن ارتدائها الحجاب، وعلقت عليها بقولها: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق».