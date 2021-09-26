مصرع 3 إثر خروج قطار ركاب عن مساره في مونتانا الأمريكية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لايقل عن 50 شخصا، فجر اليوم، بعد خروج قطار ركاب عن مساره في مونتانا الواقعة في شمالي الولايات المتحدة، على الحدود مع كندا.

وقال مكتب مأمور «مقاطعة ليبرتي»، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بعد خروج قطار «إمباير بيلدر 7/27» عن مساره في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

شركة «أمتراك» للقطارات: 5 عربات خرجت عن مسارها

من جانبها، قالت شركة «أمتراك» للقطارات، إن «قطار أمتراك» بين سياتل وشيكاغو خرج عن مساره بعد ظهر أمس السبت، في شمالي وسط مونتانا، موضحة أن 5 عربات خرجت عن مسارها.

وقال المتحدث باسم الشركة، جيسون أبرامز، إن القطار كان يقل 147 راكبا و13 من طاقم القطار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية في نشرتها الإنجليزية.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث القطار، كما انتقلت مروحية إسعاف جوي نحو مكان الحادث.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عدة عربات على جوانبها، فيما وقف ركاب القطار بجانب القضبان، وبعضهم يحمل أمتعة، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».

وفي الصين، فقد 5 أشخاص، بعد غرق قارب في «نهر جينشا» الواقع في محافظة يولونج ناكسي ذاتية الحكم في مقاطعة يوننان جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت

وقالت السلطات المحلية، أمس السبت، إن كان هناك 6 أشخاص على متن القارب عندما وقع الحادث مساء أمس الأول الجمعة بالتوقيت المحلي، فيما استطاع أحدهم السباحة إلى الشاطئ.

وأرسلت سلطات مدينة ليجيانج التي تدير المحافظة، 4 سفن إنقاذ وأكثر من 230 شخصا للمشاركة في عملية البحث عن المفقودين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.