مصرع 3 في تصادم قطار مع سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في محافظة الدقهلية، قبل قليل، إثر تصادم قطار بسيارة ملاكي، تصادف مرورها بمزلقان «بدندة»، وهو معبر عشوائي، بالقرب من قرية «طرانيس العرب»، التابعة لمركز السنبلاوين.

حادث قطار مزلقان «بدندة» في الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية «طرانيس العرب»، بتصادم قطار بسيارة ملاكي، وتوقف حركة القطارات على خط «المنصورة – الزقازيق».

مصرع 3 أشخاص في حادث قطار الدقهلية

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ملاكي ماركة «تويوتا»، تحمل لوحات معدنية رقم «د ط ف 6471»، أثناء عبورها المزلقان بصورة عشوائية، أثناء مرور القطار الذي اصطدم بالسيارة وبداخلها 3 أشخاص توفوا في الحال، وهم «بكر ج.»، و« محمود أ.»، وشقيقة «السيد أ.».

جرى نقل المتوفين إلى مستشفى السنبلاوين العام، ورفع أثار الحادث، وإعادة فتح الخط الحديدي أمام حركة القطارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.