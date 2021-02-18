عاجل.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار داخل محطة قطار بفيلادلفيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط 8 جرحى في حادث إطلاق نار داخل محطة قطار في فيلادلفيا، بحسب ما أعلنه موقع العربية.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، اعتقال شخص يشتبه في وقوفه وراء حادث إطلاق النار.

وذكرت الشرطة في مدينة فيلادلفيا، أن الظروف المحيطة بإطلاق النار داخل محطة القطار لا تزال غير واضحة، مؤكدة القبض على شخص، لكن لم يتضح بعد مدى ارتباطه بالحادث.

وقالت قائدة الشرطة دانييل أوتلو، إنهم يحتجزون شخصًا وضبط معه سلاحين ناريين، مؤكدة أنهم لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطًا في إطلاق النار أم لا.

وأضافت أوتلو، أن جميع الضحايا من أصول أفريقية، وتتراوح أعمارهم بين 17 و71 عامًا، مشيرة إلى أن هناك شخصًا واحدًا في حالة حرجة.