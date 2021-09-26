الحوثيون يفسدون فرحة عيد ثورة 26 سبتمبر.. ونجاة مستشار وزير من الاغتيال

أفسد الحوثيون، فرحة اليمنيين بالاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر الـ59، واستهدفوا مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، بصاروخين باليستيين، وأعلن الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، أن الحوثيين استهدفو مأرب بصاروخين باليستيين سقطا في منطقة كرى الآهلة بالسكان، ما أسفر عن أضرار بمستشفى المنطقة وإرهاب النساء والأطفال، وفقا لما ذكرته قنا «العربية» الإخبارية.

وكان مصدر عسكري يمني، قال في وقت سابق، إن قصفا يعتقد أنه بصاروخ باليستي استهدف حفلا نظمه الجيش الوطني اليمني بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر، في ثكنة بمديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة الواقعة شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص و10 مصابين من المشاركين في الاحتفال.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين، استهدفوا بصاروخ باليستي -إيراني الصنع- مساء أمس السبت، حفل إيقاد شعلة العيد الـ 59 لثورة 26 سبتمبر في ميدي بمحافظة حجة

وأشار الإرياني، إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم 3 صحفيين، بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الجيش اليمني: مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين جنوب مأرب

وكان الجيش الوطني اليمني، أعلن امس السبت، مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين جنوب محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي البلاد، وقال المركز الإعلامي للجيش إن، الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون معارك متواصلة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب.

وأضاف المركز الإعلامي، أن المعارك التي دارت منذ فجر أمس السبت، أسفرت عن سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية«التحالف العربي»

نجاة مستشار وزير الداخلية اليمني من محاولة اغتيال شمال لحج

ونجا مستشار وزير الداخلية اليمني العميد بجاش الأغبري، امس السبت، من محاولة اغتيال باستهداف سيارته بعبوة ناسفة شمال محافظة لحج جنوب شرقي «صنعاء».

وقال مصدر، إن سيارة الأغبري تعرضت لانفجار في محاولة اغتيال فاشلة، فيما أوضحت صحيفة «عدن الغد» اليمنية، أن الانفجار وقع بين مصنع الحديد والرجاع وأن السيارة احترقت بالكامل دون وقوع أضرار بشرية.

وأشارت الصحيفة اليمنية، إلى أن السيارة انفجرت من الأمام ونزل منها السائق ومن معه، مضيفة أن 4 انفجارات أعقبت الإنفجار الأول.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، استغرابه من رفع الإدارة الأمريكية، الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية، دون أن تحقق مكسبا مقابل ذلك، كإلزامهم بتبادل الأسرى، لاختبار نواياهم.

وزير الخارجية اليمني: المشروع الحوثي ومن خلفه الإيراني يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية

وأكد بن مبارك، خلال مقابلة على قناة «العربية» الإخبارية، أن المشروع الحوثي ومن خلفه الإيراني يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية وليس على اليمن فحسب.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن طهران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل السيطرة على «مأرب» التي لا تزال عصية على الحوثيين.

تعز ومأرب تحييان احتفالا رمزيا بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في ذكراها الـ59

وكان المئات من اليمنيين، أحيوا مساء أمس السبت في محافظتي تعز ومأرب احتفالا رمزيا بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في ذكراها الـ59، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واحتشد المئات من سكان مدينة تعز جنوب غربي اليمن، وسط المدينة ورفع الحاضرون الأعلام الوطنية، كما أطلقوا الألعاب النارية، ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية، فيما أوقدت قيادة القوات الحكومية في المنطقتين العسكريتين الثالثة في مأرب شعلة الثورة، في حفل شارك فيه العشرات من سكان المدينة.

وجابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، عددا من شوارع مأرب في إطار الفعاليات الاحتفالية بالمناسبة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعا، امس السبت، القوى السياسية إلى مصالحة وطنية والاصطفاف في مواجهة الحوثيين، واستعادة المناطق من قبضتها، مؤكدا أن البلاد تمر بتحديات عاصفة ومؤامرات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.